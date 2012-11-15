〔香港个股〕联想集团力争将EMEA地区营业利润率提高约50%--高管

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透迪拜11月14日电---中国联想集团(0992.HK)的一名高管周三表示,联想扩大了在欧洲、中东和非洲(EMEA)的业务,力争将该地区营业利润率提高约50%.该公司有望成为全球最大的个人电脑制造商.
联想第二季获利成长速度放缓,但优于预期,且快于惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O和宏基(2353.TW)等主要竞争对手.
然而个人电脑市场前景不确定,已促使联想向移动计算和智能手机领域扩展.个人电脑被一些分析师视为"夕阳"产业.
联想EMEA区总裁蒋凡可兰奇(Gianfranco Lanci)对路透表示,该公司第二季在EMEA地区的营业利润率为2%,计划"在未来18个月,即到下一财年末"将其提升至3%.
他表示,这个目标是可以实现的,因为公司已经加强中东、东欧和前苏联国家的业务.
联想本月在俄语国家推出了智能手机,为这些手机首次在EMEA地区销售.
"我们在俄罗斯(个人电脑销量)排名第一,开始成为强大的品牌并获得了强大的市场地位,当我们考虑推出智能手机的时候,这个因素很重要."
联想在中国销售15-20种不同型号的智能手机,将选择四到五种中高端手机在俄罗斯销售.
蒋凡可兰奇称,该公司也会考虑在EMEA地区中的其他新兴市场推出智能手机.
他补充道,"不会是西欧地区,我们在新兴市场的市场份额比成熟市场要更大."
"西欧市场受(电信)运营商的影响很大.而新兴市场是开放的,没有补贴,商业模式完全不同."(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。