〔香港个股〕联想集团力争将EMEA地区营业利润率提高约50%--高管

路透迪拜11月14日电---中国联想集团(0992.HK)的一名高管周三表示,联想扩大了在欧洲、中东和非洲(EMEA)的业务,力争将该地区营业利润率提高约50%.该公司有望成为全球最大的个人电脑制造商.

联想第二季获利成长速度放缓,但优于预期,且快于惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O和宏基(2353.TW)等主要竞争对手.

然而个人电脑市场前景不确定,已促使联想向移动计算和智能手机领域扩展.个人电脑被一些分析师视为"夕阳"产业.

联想EMEA区总裁蒋凡可兰奇(Gianfranco Lanci)对路透表示,该公司第二季在EMEA地区的营业利润率为2%,计划"在未来18个月,即到下一财年末"将其提升至3%.

他表示,这个目标是可以实现的,因为公司已经加强中东、东欧和前苏联国家的业务.

联想本月在俄语国家推出了智能手机,为这些手机首次在EMEA地区销售.

"我们在俄罗斯(个人电脑销量)排名第一,开始成为强大的品牌并获得了强大的市场地位,当我们考虑推出智能手机的时候,这个因素很重要."

联想在中国销售15-20种不同型号的智能手机,将选择四到五种中高端手机在俄罗斯销售.

蒋凡可兰奇称,该公司也会考虑在EMEA地区中的其他新兴市场推出智能手机.

他补充道,"不会是西欧地区,我们在新兴市场的市场份额比成熟市场要更大."

"西欧市场受(电信)运营商的影响很大.而新兴市场是开放的,没有补贴,商业模式完全不同."(完)