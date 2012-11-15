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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初上涨,因日圆走软提振出口类股

路透东京11月15日电---日本股市日经指数周四盘初上涨,因为日圆走软提振出口类股,抵消了对美国将进行持久谈判来解决财政僵局这一前景的担忧.

日经指数.N225上涨0.4%至8,697.21点.东证股价指数.TOPX亦涨0.4%至725.24点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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