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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌逾1%,追随美股跌势

路透首尔11月15日电---韩国股市周四盘初下跌,追随美股跌势;中东动乱升温进一步挫伤了市场人气,美国预算谈判的不确定性本已打压了市场人气.

大型股跌幅居前,三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)分别下跌1.3%和1.4%.

0003GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下滑1.2%至1,871.38点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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