版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:29 BJT

〔标题新闻〕新西兰11月消费者信心指数小幅升至114.1,为三个月来首度升高--ANZ调查

注:澳新银行(澳盛银行,ANZ)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8M5006]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐