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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:30 BJT

《中国重要政经日程》--11月15日

=============================今日重要政经日程==========================

11/15(四)

--中国共产党十八届一中全会和中央纪律检查委员会第一次全体会议.

--11时,新一届中共中央政治局常委将在人民大会堂一楼东大厅与中外记者见面.

--2012财富CEO峰会在北京举行.

=============================近日重要政经日程==========================

11/16(五)

--"2012财新峰会:中国与世界"在北京召开(至17日).

11/17(六)

--2012财新峰会:中国与世界(第二日).

--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.

11/18(日)

--2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.

--2012金融街论坛在北京举行.

11/20(二)

--2012网易金融论坛在北京举行.

11/22(四)

--2012年度中国城市与资本市长论坛在北京举行.

11/24(六)

--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.

11/27(二)

--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.

11/28(三)

--"财经2013年会:预测与战略"在北京召开(至29日).

11/29(四)

--财经2013年会:预测与战略(第二日).

--第八届北京金博会召开,至12月2日.

11/30(五)

--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.

12/7(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日

12/9(日)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 乔艳红

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