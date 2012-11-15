《中国重要政经日程》--11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=============================今日重要政经日程==========================
11/15(四)
--中国共产党十八届一中全会和中央纪律检查委员会第一次全体会议.
--11时,新一届中共中央政治局常委将在人民大会堂一楼东大厅与中外记者见面.
--2012财富CEO峰会在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
11/16(五)
--"2012财新峰会:中国与世界"在北京召开(至17日).
11/17(六)
--2012财新峰会:中国与世界(第二日).
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
11/18(日)
--2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.
--2012金融街论坛在北京举行.
11/20(二)
--2012网易金融论坛在北京举行.
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛在北京举行.
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/28(三)
--"财经2013年会:预测与战略"在北京召开(至29日).
11/29(四)
--财经2013年会:预测与战略(第二日).
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
11/30(五)
--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。