加拿大前内阁官员称拒绝中国投资并非明智之举

(本文由路透中文网编译提供)

路透艾伯塔省卡尔加里11月14日电---加拿大前内阁官员普伦蒂斯（Jim Prentice）周三称，加拿大不应当拒绝中国对其石油行业进行投资，原因是这能为寻求扩宽原油市场的加拿大提供一个重要渠道。

普伦蒂斯是在加拿大政府审查中海油(0883.HK)151亿美元收购加拿大NexenNXY.TO交易期间发表的上述言论。普伦蒂斯是总理哈珀（Stephen Harper）内阁的一位前成员，现为加拿大帝国商业银行(CM.TO)副主席。

普伦蒂斯称，加拿大必须对企业持开放态度，要意识到会有大量的海外投资来自民主及非民主国家的主权财富基金和国有企业。

他在伦敦召开的一个能源会议上发表讲话时称：“在这样的环境下，对新的最大的市场机遇--中国说‘不用了，谢谢’，显然不是明智之举，特别是在交易并不违背加拿大人的价值观、也不违反环境和劳工法的情况下。”

“对于加拿大国内对海外投资的政治担忧以及加拿大同中国发展‘战略伙伴关系’的必要性，相信总理哈珀会权衡利弊谨慎灵活处理，在互惠的基础上推动发展，”他说道。

本月早些时候，加拿大政府将中海油收购Nexen的审查期延长至12月10日。（完）