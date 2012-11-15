《中国债券市场每日交易备忘》--11月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国宁波鄞州农村合作银行至多20亿元人民币三年期固息债簿记建档(主体评级AA-),中信证券主承 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),交行和广发银行主承 中国建材( 3323.HK )30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和民生银行主承 方大集团( 000055.SZ )2亿元人民币一年期短期融资券(主体评级A+)簿记建档,兴业银行主承 浙江天圣集团7亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,农业银行主承 巨力集团4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中信银行和交通银行主承 山东安德利集团2.5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承 内蒙君正( 601216.SS )3亿元三年期中期票据(主体评级AA-)簿记建档,兴业银行主承 厦门水务集团4亿元三年期中票(主体评级AA)簿记建档,建设银行主承 北京汽车集团10亿元七年期中票(主体评级AAA)簿记建档,北京银行和浦发银行主承 青岛国信发展集团5亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,国家开发银行主承 赤峰中小企业1.1亿元三年期集合票据(债项评级AA+)簿记建档,国开行主承 合肥中小企业2.1亿元三年期集合票据(债项评级AA)簿记建档,浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 太仓港协鑫发电公司4亿元一年期短融041251038,票面利率5.40% 特变电工( 600089.SS )5亿元一年期短融041253063,票面利率4.82% 四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融041262047,票面利率5.50% 广西新发展交通集团3亿元一年期短融041259064,票面利率5.07% 成都路桥( 002628.SZ )3亿元一年期短融041262046,票面利率6.50% 唐山港集团4亿元五年期中期票据1282468,票面利率5.57% 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票1282467,票面利率6.35% 河北出版传媒集团5亿元五年期中票1282466,票面利率6.08% 武汉科技型中小企业1亿元三年期集合票据1283030,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 内蒙古公路建设15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280388,票面利率5.90% 沈阳和平区国有资产经营公司12亿元七年期固息债1280390,票面利率6.85% 中国核工业集团20亿元九个月期超短期融资券 中石化集团50亿元九个月期超短融 钱江水利( 600283.SS )2亿元一年期短融 北京京城机电控股15亿元一年期短融 TCL集团( 000100.SZ )12亿元一年期短融 淮南矿业集团20亿元一年期短融 天津航空4亿元一年期短融 北大荒( 600598.SS )5亿元九个月期短融 四川龙蟒集团4亿元一年期短融 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融 青岛城投集团20亿元五年期中票 湖南建筑工程集团5亿元五年期中票 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票 TCL集团10亿元五年期中票 盐城国资5亿元五年期中票 潍坊中小企业1.5亿元三年期集合票据 =============================================================================== 四、还本付息: 北京经济技术开发区中小企业1.98亿元两年期集合票据1083013到期兑付,票面利率4.90% 财政部339.2亿元20年期固息国债050004付息,票面利率4.11% 财政部344.1亿元15年期固息国债050012付息,票面利率3.65% 财政部300亿元15年期固息国债060019付息,票面利率3.27% 国际金融公司8.7亿元七年期固息债063001付息,票面利率3.20% 铁道部40亿元10年期固息债068045付息,票面利率3.75% 铁道部65亿元20年期固息债068046付息,票面利率3.95% 铁道部35亿元30年期固息债068047付息,票面利率4.10% 财政部150亿元三年期固息储蓄国债101710付息,票面利率4.25% 财政部90亿元五年期固息储蓄国债101711付息,票面利率4.60% 江苏金融租赁公司5亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债1022005付息,基本利差1.50% 财政部代发181亿元三年期固息地方债109109付息,票面利率3.23% 财政部代发126亿元五年期固息地方债109110付息,票面利率3.70% 江苏大丰港开发建设公司6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180159付息,票面利率7.98% 江苏中能硅业科技发展公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180160付息,票面利率7.05% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国共产党十八大周三选出了第十八届中央委员会委员,当选的现任金融官员有五位,而 现任央行行长周小川不在名单之列.这意味着掌管中国金融行业的"一行三会"领导人将出现 新格局.[ID:nSB2101009] --近期证监会召集多家券商座谈新股发行事宜.据悉,相关机构表示,目前的新股审核节奏 未发生明显变化,并未提速.有专家认为,首次公开发行(IPO)排队问题需交给市场解决,新股 发行改革仍需加力. 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇/康熙泽