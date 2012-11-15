〔美国经济〕美国潜在经济增长率正在下降--国会预算办公室

路透华盛顿11月14日电---美国国会预算办公室周三称,美国经济复苏步伐极度缓慢,主要因劳动力结构调整以及投资匮乏,打压潜在经济增长率.

国会预算办公室最新报告认为美国经济增长前景暗淡,称在2009年衰退结束后,美国产出的累计增长率较以往复苏期间的平均水平低了9个百分点左右.

国会预算办公室将造成这种现象的原因三分之二归于潜在增长率下降.潜在增长率是指正常情况下国内生产总值(GDP)的增长率.

预算办公室称,另外三分之一原因为衰退自身直接造成的周期性因素--主要是政府削减商品和服务的采购、楼市投资下降和消费者支出减少.

预算办公室在报告中称,"衰退和缓慢复苏对潜在产出的影响将在未来十年持续下去.根据预算办公室的估计,衰退和复苏疲弱将使2022年美国GDP增长率减少约1.5%"

考虑到这些因素,预算办公室预计美国2022年实质GDP增长率为2.1%-2.4%之间,这取决于美国国会的财政抉择.美国第三季GDP环比年率为增长2.0%.

在预算办公室的分析中,阻碍经济潜在增长的最主要因素是美国劳动力出现了令人担忧的趋势.在2009年第二季到2012年第二季期间,潜在就业增长仅为2.3%,不到二战后平均水平的一半.

人口增长缓慢,婴儿潮一代到了退休年龄以及妇女就业参与率增长的停滞都是其中原因,但该报告表示,衰退期间大规模的固定就业岗位流失,造成许多人就业技能下降.

预算办公室在报告中表示,"由于长时间失业,相当多的人就业技能和与劳动力市场的联系受损.其中的一些人可能不再适合工作,其他人则要更多时间找到合适的岗位."

此外,预算办公室称衰退时期企业投资处于"极低水平",抑制了美国潜在增长率,以历史均值来看目前投资水平仍然偏低.受长期低迷市况拖累,楼市投资也大幅减少.

预算办公室还指出,投资水平处于低位部分是因缺乏消费需求,且就业潜在增长下降,这是恶性循环的迹象.(完)