《综述》南欧多国爆发反节支游行,一些城市发生暴力冲突

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 意大利,西班牙与葡萄牙有人被逮捕;抗议者与警察冲突
* 西班牙航班取消,工厂停工
* 希腊,比利时与法国亦爆发示威活动
* 南欧衰退加剧,失业率创纪录高位
路透马德里/里斯本11月14日电---数以百万计的民众周三参加大罢工,整个活动基本保持平和,但西班牙与葡萄牙示威活动变成暴力冲突.这是债务危机三年前爆发以来,欧洲针对缩减政策的最大规模的有组织抗议活动.
在里斯本,游行以暴力冲突收场,激烈程度为债务危机开始以来首见.示威者投掷石块和瓶子,警察采取行动.将近50人受伤.
在马德里,示威者点燃垃圾箱,中央大街浓烟滚滚.在巴塞罗那,示威者烧了警车.
在这两个城市,防暴警察都发射了橡皮子弹,以驱散示威人群.140多人被捕,其中两人据警方称携带了制作爆炸物的材料.报告称有70多人受伤.
在西班牙和葡萄牙,多家工会首次举行联合大罢工.数百次航班被取消,多所学校停课,工厂瘫痪,火车几乎停运.在比利时,罢工导致国际铁路服务中断.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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