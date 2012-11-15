《综述》南欧多国爆发反节支游行,一些城市发生暴力冲突

* 意大利,西班牙与葡萄牙有人被逮捕;抗议者与警察冲突

* 西班牙航班取消,工厂停工

* 希腊,比利时与法国亦爆发示威活动

* 南欧衰退加剧,失业率创纪录高位

路透马德里/里斯本11月14日电---数以百万计的民众周三参加大罢工,整个活动基本保持平和,但西班牙与葡萄牙示威活动变成暴力冲突.这是债务危机三年前爆发以来,欧洲针对缩减政策的最大规模的有组织抗议活动.

在里斯本,游行以暴力冲突收场,激烈程度为债务危机开始以来首见.示威者投掷石块和瓶子,警察采取行动.将近50人受伤.

在马德里,示威者点燃垃圾箱,中央大街浓烟滚滚.在巴塞罗那,示威者烧了警车.

在这两个城市,防暴警察都发射了橡皮子弹,以驱散示威人群.140多人被捕,其中两人据警方称携带了制作爆炸物的材料.报告称有70多人受伤.