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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:48 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳,昨日录得一周最大单日涨幅

路透新加坡11月15日电---美国原油期货周四在亚洲市场持稳于每桶86美元上方;此前录得一周内最大单日涨幅,因以色列对巴勒斯坦武装发动大规模袭击令供应中断的疑虑再起,不过全球经济疲弱前景抑制涨幅.

0020GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货合约CLc1下跌0.07美元,报每桶86.25美元,隔夜收高0.94美元,逆转连续两日的跌势.伦敦布兰特12月原油期货合约LCOc1结算价升1.35美元至109.61,超越109.50的100日移动均值.

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