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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 09:00 BJT

〔东京汇市〕欧元脱离两个月低位,受美联储会议记录提振

* 技术图表和交易量显示欧元卖兴下降

* 美联储会议记录显示2013年可能延续购债措施,支撑欧元

* 美国财政悬崖问题和中东局势促使市场避险

* 澳元触及10日低点,加元跌至三个月低位

* 日圆企稳,此前因选举相关消息大跌

路透东京11月15日电---欧元周四在两个月低点上方盘旋,昨日终止获利了结引发的连跌五日之势,受助于美联储会议记录显示支持明年采取更多购债措施.

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