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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:58 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货连升第三天,因出口需求强劲且压榨数据胜预期

路透悉尼11月15日电---美国大豆期货周四上涨,涨势延续至第三个交易日,因出口需求强劲且10月压榨数据好于预期,支撑大豆.

芝加哥期货交易所(CBOT)-1月大豆合约SF3升0.22%至每蒲式耳12.22美元,合约周三上扬0.78%.

12月玉米合约CZ2持平于每蒲式耳7.25-3/4美元,上日升高0.31%.

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