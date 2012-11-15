《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日

**上海证券报**

--从权威渠道获悉,中国深圳前海人民币跨境贷款细则最快将于本月底出台.

--国土资源部油气资源战略研究中心研究员李玉喜透露,包括页岩气市场化定价等多项扶持页岩气产业化的政策正在酝酿中.

--正在为H股首次公开发行(IPO)冲刺的人保集团公布的预览资料显示,上半年实现净利润49.23亿元人民币,同比增约21.9%.

--业内人士透露,上海黄金交易所拟在12月上旬启动银行间同业拆放市场,开启现货合约,黄金合约将第一个试水,未来会逐步推出远期和掉期合约.

**证券时报**

--TCL集团(000100.SZ)称,公司董事长李东生于14日在二级市场,以每股2.04元的成交均价增持了300万股股份.本次增持后,李东生持有股票4.83亿股,占总股本5.7%.这是其半个月内连续第三次增持公司股票.

**21世纪经济报 道**

--据兰州市下发的《关于扩大投资促进经济较快增长的意见》,到"十二五"(2011-2015年)末,兰州总计安排投资项目1,275个,其中重大项目790个,投资9,500.73亿元;一般项目485个,投资582.95亿元,涉及新区建设、交通基础设施提升、旧城改造等八个方面.

--铁道部内部人士证实,料年内将启动动车组招标工作.这是2010年以来,铁道部第一次组织动车组的招投标工作.是次动车组招标量在350到400列之间,相比较过去五年铁道部的招标量,今年的新订单量为近年第二高,仅低于2009年的770列.

**东方早报**

--上海周三发布反映上海"四个中心"(国际经济中心、国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心)建设情况的"白皮书".上海市发展改革委副主任肖林建议,要加快打造人民币差别创新、交易、定价、清算中心,进一步完善人民币回流机制等.

--上海出让的宅地备受房企追捧.去年遭遇退地的浦东宅地--浦兴社区Y000902编制单元19-04地块,周三被嘉华(中国)投资有限公司旗下企业,以总价6.71亿元摘得,折合楼板价2.17万元/平方米,溢价率近40%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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