〔路透调查〕美国11月9日当周原油库存料增加,油品库存下降

路透11月14日电---路透周三公布对九位分析师的调查结果,显示上周美国原油库存料增加,油品库存则下降,因两家东海岸炼厂在飓风桑迪(Sandy)导致生产中断后仍未能将产量恢复到正常水平.

预计11月9日止当周原油库存料增加190万桶,此前桑迪来袭影响了炼厂,输油管线和运输业务的正常开展.除两位分析师外,其余分析师均认为美国能源资料协会(EIA)的一周数据料显示原油库存增加.该报告因美国退伍军人纪念日假期而推后一天至周四公布.

周三晚间美国石油协会(API)公布的数据显示,11月9日当周原油库存增加130万桶.

上周EIA数据显示,11月2日止当周原油库存增加180万桶至3.748亿桶.

"我认为,本周数据中最重大的因素将是炼厂的产能利用率,这在上周库存上升中最为明显的.飓风桑迪来袭导致一周中有七家炼厂关闭或减产,上周已有五家经恢复全面生产,"EOXLive的分析师Tom Pawlicki说.

11月9日止当周汽油库存料下降80万桶,作出预估的八位分析师中有六位预计下滑.

"预计EIA将报告汽油库存温和下降,有可能受飓风过后需求强劲增长的推动,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

馏分油库存料减少130万桶,七位分析师预期下降,一位分析师认为持平,另有一位认为会上升.

产能利用率料较前一周的85.4%上升0.3个百分点.五位分析师认为产能利用率上升,三位认为下降,一位没有作出预估.(完)