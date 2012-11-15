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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 09:14 BJT

〔表格〕11月10日止当周外资在日股扩大卖超790亿日圆股票

路透11月15日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周连续第三周卖超日本股票,日本投资者则连续第五周买超外国债券.

外资在11月10日止当周卖超日本股票790亿日圆,此前一周为卖超277亿日圆.

日本投资者在最近一周买超3,784亿日圆外国债券,此前一周为买超652亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月4-10日 -79.0 +309.1 +672.2

10月28日-11月3日 -27.7 +93.8 -0.3

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月4-10日 -38.9 +378.4 -4.2

10月28日-11月3日 -16.8 +65.2r -28.2

注:r表示数据经修正. (完)

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--编译 郑茵;审校 龚芳

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