以色列空袭加沙 哈马斯武装一领导人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透加沙11月14日电---以色列周三对加沙地带巴勒斯坦武装发动了攻击，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装的一名领导人在空袭中身亡。以色列还威胁侵入加沙地带，哈马斯声称此举将“打开地狱之门”。

这次攻击粉碎了埃及周二的调停下能将巴以双方从战争边缘拉回的希望。这次巴以冲突在过去五天持续升级，巴勒斯坦发射火箭，以色列也对巴方军事目标发起进攻。

以色列此次名为“防卫之柱”的军事行动实施之初，对哈马斯下属武装派别“卡桑旅”领导人艾哈迈德·贾巴里（Ahmed Al-Jaabari）乘坐的汽车实施了精准打击。

在贾巴里遇袭身亡几分钟后，以色列战机在黄昏时分对加沙地带选定目标进行了大规模轰炸。

恐慌的平民四处逃散躲避，死亡人数快速上升。巴勒斯坦卫生部表示，迄今已有10人死亡，另有约40人受伤。死者中包括三名儿童，其中一名仅11个月大，另有一名身怀双胞胎的孕妇。

以色列坦克炮火攻击了加沙地带南部的边界地区，以色列海军从海面向哈马斯安全据点发射了炮弹。

哈马斯进行了还击，对以色列南部城市比尔谢巴发射了至少四枚火箭，并称之为初步反应。以色列报告了财产损坏，但没有人员伤亡。以色列的防卫系统拦截了十多枚火箭。

俄罗斯呼吁双方停止攻击。阿盟外长计划周六开会讨论这场危机。（完）