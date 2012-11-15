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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 09:17 BJT

〔台湾股市〕跟随周边市场走势开低,科技权重股下跌

路透台北11月15日电---台湾股市周四开盘下滑0.4%,跟随周边市场走势.台积电(2330.TW)等科技权重股走跌.

加权股价指数.TWII开低27.73点至7,132.02.该指数昨日上涨0.3%.

全球最大晶圆代工厂商台积电下滑0.7%,电子类指数.TELI则跌0.4%.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超17.25亿台币,连续第二天卖超;上日为卖超90.86亿.[ID:nST0574565](完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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