〔欧元区经济〕第三季料正式滑入衰退,债务危机令德国经济举步维艰

* 分析师预期第三季经济萎缩0.2%

* 法国经济料停滞;德国料仅增长0.2%

路透布鲁塞尔11月15日电---欧元区经济在7-9月料滑入2009年以来的第二次衰退,因盘桓三年之久的债务危机令德国经济增长举步维艰.

分析师预期,欧盟统计局将在周四公布欧元区第三季产出萎缩0.2%,与上季降幅相同.

这将表示欧元区经济正式陷入衰退,尽管意大利和西班牙的经济数月来一直萎缩,且希腊经济亦是萎靡不振.欧元区9.4兆(万亿)欧元(约合12万亿美元)的经济规模占到全球产出的五分之一.

"一些实力较弱成员国的低迷表现正逐渐开始影响到欧盟其他国家,"欧盟执委会官员Marco Buti在本月的报告中称,该报告预期今年欧元区经济将萎缩0.4%.

人们对明年经济开始回春的寄望也正在消退,欧盟执委会称明年经济将持平.

欧元区经济反弹对全球其他国家而言或许至关重要,因美国和中国亦疲于应对危机对国内企业的冲击.

欧洲最大的经济体--德国抵抗住了几个月的冲击后,其国内企业也终因这次危机而身心俱疲,且欧元区和海外市场对该国商品的需求正减少.

虽然德国第一季国内生产总值(GDP)扩张0.5%,但第二季放缓至增长0.3%,且路透调查显示,分析师预期7-9月当季的经济增长将进一步放慢至0.2%.

西班牙和意大利也将在周四公布GDP数据,不过许多人更关注将在同一天出炉的法国经济增长数据,以期研判其经济是停滞还是萎缩.(完)