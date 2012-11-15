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货币新闻 | 2012年 11月 15日 星期四 10:01 BJT

《美国重要政经日程》--11月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布10月消费者物价指数(CPI)和实质所得,以及一周初请失业金人数

1330 - 全美气象服务(NWS)公布12月的30日天气预报

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - EIA公布一周石油库存和产量数据

1600 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售10年期通胀保值债券

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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