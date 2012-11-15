(重发)〔背景资料〕跻身中共十八届中央委员及候补委员的金融官员

(重发以润饰标题)

路透11月15日电---中国共产党第十八次全国代表大会周三闭幕,新当选的中共中央委员和候补委员中,有多位金融高官的身影.未来五年中国的金融监管层有望从中产生.

此次跻身十八届中央委员及候补委员的金融官员为:

中央委员: 肖钢、尚福林、项俊波、郭树清、楼继伟

中央候补委员: 蒋超良、姜建清、胡晓炼、王洪章、胡怀邦

以下是路透整理的相关委员背景介绍.

**肖钢**

肖钢,54岁,现任中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长.中共第十七届中央候补委员,第十八届中央委员.

曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理和央行计划资金司司长.1996年升任央行行长助理,两年后任央行副行长.

在央行系统工作20多年后,肖钢于2003年担任中国银行行长.2004年起担任中国银行董事长.2006年中行先后在H股和A股挂牌.

今年10月,肖钢在中国日报上发表英文署名文章警示称,要关注银行业表外理财产品的泛滥,他并将其中一些产品比作庞氏骗局.这是银行业高层罕见地公开评价该类产品对中国银行体系构成的风险.

**尚福林**

尚福林,男,61岁,现任中国银监会主席,中共第十六届候补中央委员,第十七届、第十八届中央委员.

曾先后任中国央行综合计划司副处长、处长、行长助理、副行长.1997年,任中国人民银行货币政策委员会委员,2002年2月出任中国农业银行行长,2002年12月,出任中国证监会主席.2011年10月,任中国银监会主席.

尚福林在证监会任职期间完成了中国股权分置改革,解决了长期困扰中国证券市场健康发展的重大制度性缺陷,并推出中小板、创业板市场交易,为中国众多中小企业打开了资本融资渠道.

今年年初,尚福林撰文称要求强化资本对银行资产的刚性约束,坚决走出"面多了加水,水多了加面"的粗放循环.

**郭树清**

郭树清,男,56岁,现任中国证监会主席,中共第十七届中央候补委员,第十八届中央委员.

1985年起曾任中国社科院马列所助理研究员,后借调至国务院经济体制改革方案设计办公室工作,后来担任国家计委经研中心综合组副组长、国家经济体制改革委员会综合规划和试点司司长、宏观调控体制司司长、秘书长;贵州省副省长,中国央行副行长、国家外汇管理局局长、中央汇金公司董事长、中国建设银行董事长.

郭树清在1988及1992年曾两次获得大陆经济学界颇富名声的孙冶方经济学奖,并在宏观经济学、比较经济体制等研究领域发表多篇论文.

郭树清在2011年10月任中国证监会主席以来,力促资本市场改革,提升IPO审核公开性、规范借壳上市、完善创业板退市制度、强制上市公司分红、打击证券期货犯罪、大力发展公司债、倡议养老金入市.

**项俊波**

项俊波,男,55岁,现任中国保监会主席.十七届中央候补委员,第十八届中央委员.

曾任南京审计学院副院长、国家审计署审计管理司副司长、国家审计署京津冀特派办特派员,2000年至2002年任国家审计署党组成员、人事教育司司长,2002年2月任国家审计署党组成员、副审计长,2004年7月任中国央行副行长.2007年6月任中国农业银行行长.

项俊波在农行任职期间,将五大国有商业银行业绩最差的农业银行成功进行股份制改造,并成功安排赴上海和香港IPO上市.

新任保监会主席一职后,项俊波严控保险业案件风险、并陆续公布了保险资金投资、资产管理新政.

**楼继伟**

楼继伟,62岁,现任中投公司[CIC.UL]董事长兼首席执行官,中央汇金公司董事长.中共第十六届中纪委委员,第十七届中央候补委员,第十八届中央委员.

军队出身,做过工人,曾先后担任国家体改委宏观司司长、贵州省副省长、财政部副部长、国务院副秘书长.在担任国家体改委宏观司司长期间,参与设计了1994年的税制改革.

他在上周末接受路透专访时从一位经济学研究者的角度表示,财政和税收改革是下一个阶段中国改革过程中很重要的内容,同时考虑资本项下可兑换的问题.

**蒋超良**

蒋超良,55岁,现任农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事长.中共第十八届中央候补委员.

曾在中国农业银行工作15年,最后任国际业务部总经理.1996年至中国人民银行,历任银行司副司长、深圳分行行长、广州分行行长,2000年升任行长助理.两年后,蒋超良离开金融领域,赴湖北省任副省长.2004年重回金融界担任交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长四年,国家开发银行[CHDB.UL]副董事长兼行长三年.今年初,出任农行董事长.

在蒋超良30年工作生涯中,先后参与主持了应对亚洲金融危机处置问题金融机构,操刀交行改制上市,摸索出财务重组、引资、上市三部曲的银行整体改革方案.推进国开行商业化转型.

回到农行的蒋超良多次公开场合表示,要坚持面向"三农"(农村、农业、农民)的市场定位不动摇,并且要进一步扩大优势.

**姜建清**

姜建清,59岁,现任中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长.中共第十六届、第十七届、第十八届中央候补委员.

曾先后任中国工商银行上海分行副行长,之后历任上海城市合作银行行长、工商银行上海市分行行长、总行副行长以及总行行长.2005年10月起任中国工商银行股份有限公司董事长.

姜建清在任工行期间,工行2006年以A+H模式上市,成为当年全球规模最大IPO.目前工行为全球市值最大银行.

在2011年底的财经年会上,姜建清表示,在外汇储备问题上,美国和西方一些国家的政府和人民实际上还得到了实惠,中国攒了一些钱,但要承担美元贬值的风险,以及双顺差和外储余额形成贬值的对外金融资产和升值的对外金融负债,所导致的经济福利流失.

**胡晓炼**

胡晓炼,54岁,现任中国人民银行副行长.中共第十八届中央候补委员.

毕业后一直在外管局工作,历任政策研究室副主任、主任，政策法规司副司长,储备管理司副司长、司长,2005年升任任中国人民银行副行长,兼国家外汇管理局局长.2009年8月起,不再兼任国家外汇管理局局长职务.

她表示,中国改革的目标已经非常明确,不管是在人民币汇率、利率的市场化改革方面,还是在资本项目的可兑换方面,人民币的国际化和这几项改革相辅相成.人民币国际化需要这些改革的配合,也是这些改革的催化剂.

**胡怀邦**

胡怀邦,57岁,现任交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长.中共第十八届中央候补委员.

他曾在河南基层和陕西的财经院校工作,2000年进入人民银行系统,先后担任成都分行副行长、西安分行行长、银监会监事会工作部主任、银监会纪委书记、中投公司监事长.

胡怀邦建议向全球发行长期国债,保障财政预算持续平衡.而此举在交易流通中形成的收益率可以较好地反映资金市场供求的基本状况和对未来利率走势的预期,有利于基准利率形成,对利率市场化改革将产生积极的推动作用.

**王洪章**

王洪章,58岁,现任建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长.中共第十八届中央候补委员.