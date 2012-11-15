《全球重要经济事件一览表》--11月15日-11月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月15日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(最后一日).

亚特兰大--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克(受邀)在HOPE Global Financial Dignity Summit讲话.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

巴黎--法国财政部长莫斯可维西和法国央行总裁诺亚在一场有关如何为经济提供资金的会议上讲话.

雅典--国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉在希腊银行协会(Hellenic Bank Association)举办的活动上讲话,主题为"调整路线:欧洲和希腊走出危机的策略".

利诺伊州奥罗拉--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第15届国际银行业年会上致欢迎词.会议由芝加哥联储举办(1540).

斯坦福--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学经济政策研究中心和Bill Lane Center for the American West共同赞助的西部研讨会上讲话(1945).

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在卡托研究所(CATO Institute)举办的"货币、市场和政府:未来30年"会议上讲话(2130).

11月16日(五)

暂无重要经济事件.

11月19日(一)

法兰克福--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在欧洲央行讲话.

东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).

11月20日(二)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--日本央行公布货币政策决议.

悉尼--澳洲央行公布11月6日货币政策会议记录(0030).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲经济发展委员会年会上讲话(0700).

11月21日(三)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).

伦敦--英国央行公布11月7-8日会议记录.

苏黎世--瑞士央行公布2012年11月统计报告和银行业统计报告(0800).

11月22日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议.无利率决议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 梁睿雪;审校 郑茵

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