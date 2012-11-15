《新兴市场重要经济事件预告》--11月15日-11月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月15日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).
里加--拉脱维亚议会预计将对2013年预算案进行二读和终读.
11月16日(五)
印度普纳--印度央行总裁苏巴拉奥出席International Conference on Cooperatives的活动(0500).
11月19日(一)
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(至11月20日).
11月20日(二)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料将不会公布利率决议).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
11月21日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非共同体(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)会议(至11月23日).
11月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议.没有公布利率计划.
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).
马尼拉--菲律宾央行公布10月25日货币政策会议要点.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 石冠兰; 审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。