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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 09:50 BJT

〔金属期市〕期铜下滑,受财政悬崖问题久拖不决的影响

路透新加坡11月15日电---期铜周四下滑,美国"财政悬崖"问题的久拖不决损及人气,打压此间市场.不过最大消费国中国经济10月触底反弹的迹象给市场带来支撑.

0114GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.26%至每吨7,620美元,延续上日跌势.

一交易商称,期铜仍处在技术性下滑趋势中,支撑位在7,506美元,为上周触及的两个月低位.若铜价上破7,700将转为利多前景.

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