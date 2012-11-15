〔美国FED〕QE3可能将持续实施到2013年底之前--旧金山联储总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透旧金山11月14日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三称,联邦储备理事会(美联储,FED)或将继续购买抵押支持债券(MBS)和美国公债,直到2013年底,暗示在此之前国内劳动力市场不会明显改善.
"我预计我们还需要继续购买MBS和长期公债,一直持续到明年下半年大部分时间,以实现我们被赋予的任务,"威廉姆斯称.他所指的是联储政策需促进充分就业.
"美联储已采取的经济刺激举措不会使经济马上完全复原,但可以帮助加快复苏."
他重申认为至少到2014年年末失业率都将保持在7%以上,通胀率未来几年都将低于美联储2%的目标.(完)
--编译 程琳;审校 沈以文
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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