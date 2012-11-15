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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 10:07 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰兑美元和欧元继昨日大跌后难见起色

路透悉尼/惠灵顿11月15日电---澳元和新西兰元兑美元及欧元周四继前一日大跌后难有起色,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示会上讨论是否有必要进一步购债,且围绕希腊的担忧暂时消退.

澳元兑美元AUD=D4延续隔夜跌势,从盘初的1.0372降至1.0360,远离上周所及六个月高位1.0480.关键支撑位为1.0331,即9-10月跌势的38.2%回档位.

交易商称停止单埋于1.0355下方,向下至1.0320设有买盘.

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