“美国制造”大受中国消费者青睐--研究

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透纽约11月14日电（记者 Nick Zieminski）---波士顿咨询公司（BCG）发布的新研究报告显示，“美国制造”似乎在中国消费者心中引起广泛共鸣，他们愿花更高价格购买贴有“美国制造”标签的商品，认为这样的商品经久耐用且质量上乘。
研究发现，61%的中国消费者愿花更高价格购买美国制造的商品。在商品价格或质量差别不大的情况下，约有47%的中国消费者倾向于购买美国制造的商品，这一比例是选择购买中国制造商品的人的两倍多。
BCG高级合伙人、上述报告联合作者西尔金（Hal Sirkin）称：“中国消费者正悄悄地在意购买何种商品。”
西尔金称，这正是消费者对近期发生的玩具含铅量超标、奶制品污染及其他丑闻的回应。随着越来越多的中国人进入中产阶层，他们购买商品时将会更加注重品质，而不是低廉的价格，这将促使中国制造商提高产品质量。
当然，中国消费者对美国商品的青睐没有美国消费者那么强烈，而且喜好的原因也不尽相同，中国消费者通常更注重商品的耐用性和对环境的影响。
调查显示，这令消费品的制造商和零售商拥有一项潜藏的优势，即可对在美国制造的商品卖更高的价格。
据BCG称，这项调查有助进一步支持这一观点，即更多制造商应将生产基地设在美国。该调查访问了逾5,000名消费者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。