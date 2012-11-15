“美国制造”大受中国消费者青睐--研究

(本文由路透中文网编译)

路透纽约11月14日电（记者 Nick Zieminski）---波士顿咨询公司（BCG）发布的新研究报告显示，“美国制造”似乎在中国消费者心中引起广泛共鸣，他们愿花更高价格购买贴有“美国制造”标签的商品，认为这样的商品经久耐用且质量上乘。

研究发现，61%的中国消费者愿花更高价格购买美国制造的商品。在商品价格或质量差别不大的情况下，约有47%的中国消费者倾向于购买美国制造的商品，这一比例是选择购买中国制造商品的人的两倍多。

BCG高级合伙人、上述报告联合作者西尔金（Hal Sirkin）称：“中国消费者正悄悄地在意购买何种商品。”

西尔金称，这正是消费者对近期发生的玩具含铅量超标、奶制品污染及其他丑闻的回应。随着越来越多的中国人进入中产阶层，他们购买商品时将会更加注重品质，而不是低廉的价格，这将促使中国制造商提高产品质量。

当然，中国消费者对美国商品的青睐没有美国消费者那么强烈，而且喜好的原因也不尽相同，中国消费者通常更注重商品的耐用性和对环境的影响。

调查显示，这令消费品的制造商和零售商拥有一项潜藏的优势，即可对在美国制造的商品卖更高的价格。

据BCG称，这项调查有助进一步支持这一观点，即更多制造商应将生产基地设在美国。该调查访问了逾5,000名消费者。（完）