〔中国新债〕国开行下周二将招标发行五期固息债,总额至多300亿元

路透上海11月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(20日)招标发行今年第45-49期固息债,期限包括一、三、五、七和10年五种.总规模至多300亿元人民币,各品种发行量均不超过60亿元.

这是国开行今年第四次发行含有五个期限、可连续增发的"福娃债".

刊登在中国债券信息网的公告称,第45期(一年品种)和49期债券(10年品种)采用单一利率(荷兰式)招标方式,第46、47、48期债券(3/5/7年品种),采用多种利率(美国式)招标方式.

公告并称,是次债券承揽费按认购债券面值计算.一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

今年此前至今,国开行已三次发行过这种五债同发,被市场机构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每次福娃债发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发.

上述债券的具体条款如下:

第45-49期债

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 11月20日

一至五年:9:30-10:30

七和10年:9:30-11:10

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 11月22日

起息日 11月22日

分销期 11月21日-11月22日

上市日 一年:11月26日;

三年、五年、七年和10年:11月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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