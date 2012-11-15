版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 10:49 BJT

〔东京美债〕公债价格受到支撑,因财政悬崖担忧和美联储会议记录

路透东京11月15日电---美国公债周四在亚洲市场受到支撑,因投资者担心美国财政僵局可能导致预算危机,拖累经济.

10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR报1.593%,与美国尾盘水平基本持平,略高于周二触及的10周低位1.572%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐