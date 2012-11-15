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货币新闻 | 2012年 11月 15日 星期四 10:50 BJT

《全球市场》美国财政忧虑令多数股市回落,日圆下跌提振日股

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%;日经指数上涨0.9%,因日圆走软

* 欧元持稳于1.2733美元左右,美元兑日圆报80.185日圆

* 中东紧张局势支撑油价,布兰特原油逼近每桶110美元

* 铜、金小跌

路透新加坡11月15日电---亚洲股市周四多数下跌,因美国财围绕政悬崖问题的协商可能旷日持久,促使投资者出脱高风险资产,但日本股市逆势上涨,因日圆急跌提振出口股.

风险偏好回落也打压石油之外的大宗商品.油价昨日跳涨,因以色列对加沙(迦萨)地带巴勒斯坦武装发动袭击,中东紧张局势升级.

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