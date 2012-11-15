《国际主要央行公开市场操作一览》--11月15日

路透上海11月15日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

11/14 卖出公债 -76.70 05/15/2015 - 06/30/2015

11/13 买入公债 48.51 11/15/2018 - 08/15/2020

11/09 买入通膨保值公债 14.00 01/15/2019 - 02/15/2042

11/08 买入公债 48.93 11/15/2020 - 08/15/2022

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在11月14日-12月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约350亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补扭转操作结束后留下的缺口.会议记录显示,官员们支持设置失业和通胀"阈值"的构想,以指引市场对联储最终何时加息的预期,但认为这需要进行更多工作.华尔街交易商预计美联储将在2013年替换扭转操作,分析师表示,10月会议记录为预期美联储下次在12月11-12日会议上决定采取这种行动提供了又一理由.[ID:nSB2101439]

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,近期的数学金融研究显示,美国货币政策可能比想像的更宽松.布拉德援引的研究估算美国短期利率为负5%,而从名义角度来看,央行设定的短期利率接近零.此外,布拉德表示,总统奥巴马和美国国会应对财政悬崖问题防止拖累美国经济,这一点至关重;并称美联储料不会在年底扩大卖短买长操作,因资产负债表缺乏空间,而若美联储决定不扩大买债计划,可考虑购买其他资产.[ID:nSB2092929][ID:nSB2093239]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

11/13 七天期反向交易 752.14 0.75%(固定利率)

11/13 28天期反向交易 159.26 0.75%(固定利率)

11/13 七天期定期存款 -2,085.00 0.01%

11/14 八天期反向交易 33.06亿美元 0.66%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行11月8日宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,以观察通货膨胀和欧元区经济是否进一步放缓,再决定是否降息.欧洲央行也在评估其新买债计画对欧元区债务危机带来的效应.欧洲央行将债务危机视为是成长和通胀前景的风险因素.央行亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.[ID:nST0572473]

--欧洲央行总裁德拉吉表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.但继周四维持利率水平不变之后,德拉吉表示,欧洲央行在解决希腊债务负担方面无法提供更多帮助;也没有按照西班牙的意愿,向其承诺欧洲央行购买公债将降低该国的借款成本.[ID:nSB2092527]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 39,610

上周三 39,290

-------------------------------------------

当期变化 320

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,央行将继续推行强力宽松货币政策,将日圆升值会冲击日本经济的风险纳入考量.不过其强调,仅靠向市场注入大量资金,在类似日本这样利率接近零水准的国家,不会推升物价,再次呼吁政府采取诸如放宽监管和进行结构性改革等措施来提高经济成长潜力.此外,他对日本经济发表的评估悲观,称与中国关系的不断恶化冲击贸易和日本旅游业,暂时料将令经济陷入停滞.[ID:nSB2096229]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行4,560亿台币存单,若相较存单到期金额4,705亿,存单发行余额减145亿.[ID:nST0574607]

--台湾央行周二公布,当日共发行647.5亿台币存单,若相较存单到期金额134亿,存单发行余额增513.5亿.[ID:nST0574193]

--台湾央行周一公布,当日共发行6,427亿台币存单,若相较存单到期金额7,151.8亿,存单发行余额减724.8亿.[ID:nST0573453](完)

--整理 刘昕; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]