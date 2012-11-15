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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 11:06 BJT

〔中港个股〕中国太保完成H股定向增发,净筹资102.3亿港元

路透北京11月15日电---以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周四公告称,公司已完成H股定向增发,在扣除与配售相关的开支后,公司净筹资102.3亿港元.

公告指出,公司已完成增发4.62亿H股,每股发行价22.5港元,所发行H股占扩大后总股本约5.1%.

根据此前公告,参与配售的三家机构为新加坡政府投资有限公司、挪威银行和阿布达比投资局.H股发行价初步定为22.5港元,筹集资金将全部用于补充资本金.

中国太保H股周四早盘报23.70港元,跌2.27%.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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