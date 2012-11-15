〔日本股市〕早盘收高并攀至一周高位,因日圆走软提振出口股

路透东京11月15日电---日本股市日经指数周四升至一周高位,受出口股涨势支撑,但索尼因融资计划重挫.对新政府可能推动货币政策进一步放宽的预期,使日圆走贬,提振出口股.

日经指数.N225早盘收高1%,至8,748.29点,突破五日移动均线切入位8,701.62,投资者未将重点放在美国财政僵局可能迟迟无法打破的前景上.

索尼(6758.T)重挫10.6%,此前该公司称将通过出售可转债筹资19亿美元,其中三分之一将用于投资奥林巴斯(7733.T).索尼也是今日主板成交最热络的个股.

但其它出口股反弹,因日圆兑美元跌至80.19,接近周三所及一周低点80.31.

日本首相野田佳彦将在周五解散众议院,并于12月16日举行大选.

主要反对党自民党料将赢得选举.

日经指数.N225早盘收高0.96%,至8,748.29点.

东证股价指数.TOPX上涨1.1%,至730.58点.成交活跃,成交量是过去90日全天成交量均值的65%.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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