〔日本股市〕早盘收高并攀至一周高位,因日圆走软提振出口股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京11月15日电---日本股市日经指数周四升至一周高位,受出口股涨势支撑,但索尼因融资计划重挫.对新政府可能推动货币政策进一步放宽的预期,使日圆走贬,提振出口股.
日经指数.N225早盘收高1%,至8,748.29点,突破五日移动均线切入位8,701.62,投资者未将重点放在美国财政僵局可能迟迟无法打破的前景上.
索尼(6758.T)重挫10.6%,此前该公司称将通过出售可转债筹资19亿美元,其中三分之一将用于投资奥林巴斯(7733.T).索尼也是今日主板成交最热络的个股.
但其它出口股反弹,因日圆兑美元跌至80.19,接近周三所及一周低点80.31.
日本首相野田佳彦将在周五解散众议院,并于12月16日举行大选.
主要反对党自民党料将赢得选举.
日经指数.N225早盘收高0.96%,至8,748.29点.
东证股价指数.TOPX上涨1.1%,至730.58点.成交活跃,成交量是过去90日全天成交量均值的65%.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。