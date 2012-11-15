〔手机产业〕诺基亚称与微软合作关系不会改变

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴塞罗那11月14日电---诺基亚NOK1V.HE首席执行官埃洛普(Stephen Elop)表示，尽管微软(MSFT.O)进军平板电脑领域并与其他手机制造商合作，但诺基亚与微软的合作关系不会改变。

埃洛普表示，尽管宏达电(HTC)等其他手机制造商也推出了Windows Phone手机，但诺基亚与微软保持着“特殊”的关系。

他周三在巴塞罗那出席摩根士丹利科技、媒体与通信大会时表示：“但他们不是微软的优先合作商。”

分析人士表示，如果推出自己的手机，微软有朝一日或成为诺基亚的竞争对手，同时也有人猜测，微软可能会在将来收购诺基亚。（完）