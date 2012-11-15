〔手机产业〕诺基亚称与微软合作关系不会改变

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴塞罗那11月14日电---诺基亚NOK1V.HE首席执行官埃洛普(Stephen Elop)表示，尽管微软(MSFT.O)进军平板电脑领域并与其他手机制造商合作，但诺基亚与微软的合作关系不会改变。
埃洛普表示，尽管宏达电(HTC)等其他手机制造商也推出了Windows Phone手机，但诺基亚与微软保持着“特殊”的关系。
他周三在巴塞罗那出席摩根士丹利科技、媒体与通信大会时表示：“但他们不是微软的优先合作商。”
分析人士表示，如果推出自己的手机，微软有朝一日或成为诺基亚的竞争对手，同时也有人猜测，微软可能会在将来收购诺基亚。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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