〔中共十八大〕习近平当选中共中央总书记和军委主席,政治局常委减至七名

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京11月15日电---中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相,习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席.
中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.常委人数由上一届的九人缩减为七人.
会议还决定习近平为中央军事委员会主席,范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席;批准王岐山任中央纪委书记.
中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日开幕,于14日闭幕.共选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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