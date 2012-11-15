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货币新闻 | 2012年 11月 15日 星期四 12:02 BJT

〔中共十八大〕习近平当选中共中央总书记和军委主席,政治局常委减至七名

路透北京11月15日电---中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相,习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席.

中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.常委人数由上一届的九人缩减为七人.

会议还决定习近平为中央军事委员会主席,范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席;批准王岐山任中央纪委书记.

中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日开幕,于14日闭幕.共选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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