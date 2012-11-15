〔澳洲金融〕央行10月再度增持外币资产,连续第三个月增幅逾4亿澳元

路透悉尼11月15日电---澳洲央行上月增加外币资产持仓,延续近期趋势,并益发显示央行近来对澳元走强的无奈.

周四公布的数据显示,10月澳洲央行净增4.57亿澳元外币.

这是连续第三个月增幅超过4亿澳元,自2010年初以来月均增加规模约为9,000万澳元.

"这暗示,澳洲央行在试图减缓澳元升值的过程中可能出售了约4亿澳元,"苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs表示.

"虽然数额不算巨大,但却逐渐累积中.如果澳洲央行以这样的速度持续几个月,将稳定地满足许多额外的澳元需求."(完)