〔澳洲金融〕央行10月再度增持外币资产,连续第三个月增幅逾4亿澳元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼11月15日电---澳洲央行上月增加外币资产持仓,延续近期趋势,并益发显示央行近来对澳元走强的无奈.
周四公布的数据显示,10月澳洲央行净增4.57亿澳元外币.
这是连续第三个月增幅超过4亿澳元,自2010年初以来月均增加规模约为9,000万澳元.
"这暗示,澳洲央行在试图减缓澳元升值的过程中可能出售了约4亿澳元,"苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs表示.
"虽然数额不算巨大,但却逐渐累积中.如果澳洲央行以这样的速度持续几个月,将稳定地满足许多额外的澳元需求."(完)
--编译 李春喜;审校 李婷仪/艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。