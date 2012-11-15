塔图姆当选《人物》杂志在世最性感男士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译)
路透纽约11月14日电---《魔力麦克》中倾情出演的男影星钱宁·塔图姆（Channing Tatum）周三被《人物》杂志评为在世最性感男士。
塔图姆听到消息后对该杂志表示：“我的第一反应是你们在逗我玩吧。”
塔图姆现年32岁，2009年与女星珍娜·迪万（Jenna Dewan）结婚。他将在电影《狐狸捕手》（Foxcatcher）中出演一名奥运会运动员。
《人物》称，塔图姆和迪万打算要孩子。
“首先掠过我脑海的是三个孩子，不过我想先要个健康的，然后再说，”塔图姆表示。
布拉德·皮特、约翰尼·德普、瑞恩· 雷诺兹、乔治·克鲁尼和马特·达蒙也都当选过《人物》最性感男士。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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