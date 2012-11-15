〔中国货币市场〕隔夜和七天回购利率跌,逆回购缩量但准备金退款助力流动性

路透北京11月15日电---中国银行间资金市场周四早盘回购加权利率隔夜和七天品种微跌,虽然央行公开市场逆回购操作再次缩量,但今日法定存款准备金清算日有望退款,为近期持续走宽的资金面锦上添花.交易员指出,当前机构资金的融出难度大于借钱难度.

此前参与央行公开市场逆回购操作频率较高的某华东商业银行一交易员表示,今天将不参与逆回购投标,"今天的主要任务就是出钱."

"流动性还是比较充裕,部分机构资金可能不能全部融出,"北京一银行交易员也称.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额910亿元人民币逆回购操作,其中七天期420亿元,14天期490亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼750亿元.[CN/MMTCN]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.在路透今日访问的六家银行中,多数银行表示今日为准备金退款.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2881 2.3005 -1.24

七天CN7DRP=CFXS 3.3236 3.3454 -2.18

14天CN14DRP=CFXS 3.4155 3.4146 0.09

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