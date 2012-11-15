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货币新闻 | 2012年 11月 15日 星期四 17:36 BJT

〔表格〕英国10月零售销售较前月下滑0.8%,创4月以来最大降幅

路透伦敦11月15日电---英国统计局周四公布,英国10月零售销售较前月下滑0.8%,为4月以来最大降幅;较上年同期为增长0.6%.路透预估分别为持平和成长1.7%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 10月　 9月 (9月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -0.8* 0.5 (0.6) 持平

较上年同期% 0.6 2.4 (2.5) 1.7

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--编译 侯向明;审校 艾茂林

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