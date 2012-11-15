〔表格〕英国10月零售销售较前月下滑0.8%,创4月以来最大降幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦11月15日电---英国统计局周四公布,英国10月零售销售较前月下滑0.8%,为4月以来最大降幅;较上年同期为增长0.6%.路透预估分别为持平和成长1.7%.
以下为详细数据:
零售销售量 10月 9月 (9月前值) 预估
较前月%(经季节调整) -0.8* 0.5 (0.6) 持平
较上年同期% 0.6 2.4 (2.5) 1.7
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--编译 侯向明;审校 艾茂林
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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