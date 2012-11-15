〔中国政治〕习近平当选中共中央总书记和军委主席,七常委悉数亮相(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 十八届中央政治局常委共七名,较上届减少两名

* 习近平当选中央总书记和军委主席

* 其他六常委依次为李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽

路透北京11月15日电---中国共产党新一届领导核心--中央政治局常委周四正式亮相,习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席.新当选的七个常委悉数与媒体见面,本次常委数较十七大的九名减少两名.

依次进入人民大会堂的中央政治局常务委员会成员为习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.其中习近平、李克强为第十七届政治局常委.

"新形势下,我们党面临许多严峻挑战,党内存在着许多亟待解决的问题.尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题,必须下大力气解决."习近平对记者发言时称.

中共十八届一中全会还决定习近平为中央军事委员会主席,范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席;会议批准王岐山任中央纪委书记.

下附为新一届中央政治局常委名单及个人简历:

**习近平

59岁,前国务院副总理习仲勋次子,现任中华人民共和国副主席.他的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**李克强

57岁,自2008年起担任中央政治局常委、国务院副总理.

**张德江

65岁,于2008年晋升为国务院副总理.2012年3月,中央决定由张德江取代倒台的薄熙来,担任重庆市委书记.

**俞正声

67岁,自2002年起一直担任中央政治局委员.现任上海市委书记.

**刘云山

65岁,现任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长.

**王岐山

64岁,自2008年起担任国务院副总理.其岳父是中共第十三届中央政治局常委、前国务院副总理姚依林.

**张高丽

65岁,自2007年起任中共天津市委书记.

周三闭幕的中共"十八大"选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.

中共十七届中央政治局共有九名常委,分别为:胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、贺国强、周永康.(完)