〔中国新债〕建行下周二将发行总额400亿元固息次级债,期限10年和15年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月15日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公告称,将于下周二(20日)在银行间债市簿记建档发行400亿元人民币的固息次级债,其中10年期品种计划发行规模为50亿元,15年期350亿元.
刊登在中国债券信息网的公告称,债券所募资金将用于充实资本.上述两个品种并分别在第五年末和第10年末,设有发行人赎回选择权,两个期限之间发行规模可回拨.
该期债发行期为11月20日-11月22日,11月22日为缴款截止日.牵头主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),中金公司和中信建投证券为联席主承销商.联合资信对发行人主体信用和债券评级均为AAA.
本期债券的本金和利息的清偿顺序在发行人的其它负债(不包括已发行的其它次级债)之后,先于股权资本.
截至2012年6月30日,建行资本充足率为13.82%,较上年末上升0.14个百分点;核心资本充足率为11.19%,上升0.22个百分点.
本周稍早本地媒体--第一财经日报报导,定于明年起实施的商业银行资本管理办法(试行)对次级债工具提出了更严格的要求,迫使部分商业银行在年底密集赶场发行.据初步统计,在年底前剩余的七周里,银行或将通过发行次级债融资约1,500亿元,远超前10个月600亿元的发行总量.
按照资本办法规定,商业银行从明年起发行的次级债,必须满足"含有减记或转股的条款"等标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用.但本次建行次级债公告并未提及减记及转股等内容.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。