〔中国债市动态〕现券略走暖,美国财政忧虑等抬升海外风险情绪

路透北京11月15日电---中国银行间债市周四早盘现券震荡中继续略走暖,中长期国债表现明显.市场人士表示,美国财政忧虑等抬升海外风险情绪,加之国内资金面仍显宽松,流动性较好的券种受到机构青睐.

"长端(收益率)往下,七年国债等都有表现,海外应该是有一些客盘,"上海一大型银行交易员称,"资金松,也有一些买盘出来."

上海一外资银行交易员亦表示,近期现券显示震荡中略偏暖走势,资金面和海外风险情绪抬升均有助力,但预计收益率下行幅度或不会太大.

此外,上述大行交易员并指出,国内基本面好转的预期,导致基金等机构风险偏好上升,进而进行信用债高等级到高收益的切换.

银行间资金市场周四早盘回购加权利率隔夜和七天品种微跌,虽然央行公开市场逆回购操作再次缩量,但今日法定存款准备金清算日有望退款,为近期持续走宽的资金面锦上添花.交易员指出,当前机构资金的融出难度大于借钱难度.[CN/CN]

亚洲股市周四多数下跌,因美国财围绕政悬崖问题的协商可能旷日持久,促使投资者出脱高风险资产,但日本股市逆势上涨,因日圆急跌提振出口股.[ID:nSB2102013]

剩余期限约6.81年的固息国债120016券最新报价收益率CN120016=CFXM为3.4150%/3.4050%,上日尾盘为3.4400%/3.4305%;首日上市的12南方水泥CP002券最新加权成交价CN041254057=CFXS为100.0357元,较票面溢价,其主体评级AA+.(完)