〔中国新债〕国家电网下周一将招标发行100亿元固息债,七年和10年各半

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月15日电---中国国家电网周四公告称,将于下周一(19日)在银行间债市招标发行总额100亿元人民币的固息企业债,其中七年和10年品种发行规模各半.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债采用利率招标方式发行,七年期品种的招标利率区间为4.15%-5.15%;10年期品种利率区间为4.40%-5.40%.
该期债牵头主承销商为中金公司和英大证券.大公国际资信评估对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA.具体招标时间为11月19日10:00-11:00,11月20日-11月21日为分销期,缴款截止时间为11月21日.
是次债券所募资金中,其中60亿元用于皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程(浙江)等八个项目,20亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.
截至本期债券发行前,国家电网已发行未兑付的企业债券余额为1,711.67亿元;已发行未兑付的中期票据余额为1,100亿元,以及短期融资券(含超短融)400亿元.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。