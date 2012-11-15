〔中国新债〕国家电网下周一将招标发行100亿元固息债,七年和10年各半

路透上海11月15日电---中国国家电网周四公告称,将于下周一(19日)在银行间债市招标发行总额100亿元人民币的固息企业债,其中七年和10年品种发行规模各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债采用利率招标方式发行,七年期品种的招标利率区间为4.15%-5.15%;10年期品种利率区间为4.40%-5.40%.

该期债牵头主承销商为中金公司和英大证券.大公国际资信评估对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA.具体招标时间为11月19日10:00-11:00,11月20日-11月21日为分销期,缴款截止时间为11月21日.

是次债券所募资金中,其中60亿元用于皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程(浙江)等八个项目,20亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.

截至本期债券发行前,国家电网已发行未兑付的企业债券余额为1,711.67亿元;已发行未兑付的中期票据余额为1,100亿元,以及短期融资券(含超短融)400亿元.(完)

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