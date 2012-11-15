〔中国汇市〕中间价回软令人民币早盘稍回落,但仍持续陷于波幅上限

* 人民币稍走低,仍连续第13天触及波幅区间上限

* 中间价结束连七天上涨小幅回落,拉低涨停板价位

* 观察到有中资银行在涨停位6.2276元处购汇

* 交易员估计午盘时涨停板可打开

路透北京11月15日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘开盘后持续陷于波动区间上限,但价格受中间价回落影响而较上日小幅回软.

交易员称,中间价连涨之后存在回落的需求,同时也因隔夜美元指数.DXY稍微走强.估计午盘时涨停板可能会打开,因观察到有一家中资银行在涨停位处接盘.

"有人接盘,要么是自己有购汇需求,要么是上峰(监管层)旨意.这几天看下来基本每两天涨停板会打开一次,下午估计会打开一下吧."上海一股份制银行交易员表示.

北京时间12:29,人民币兑美元即期报6.2276元,上日收报6.2252元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2905元,上日中间价为6.2881元.

交易员认为,新一届中共中央领导人正式亮相虽不会对市场产生直接影响,但十八大结束以后,还是希望央行能出来救市,"不要一口气把银行都涨死,大家都受不了!"

中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相,习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席.中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.[ID:nSB2102241]

东京汇市欧元周四在两个月低点上方盘旋,昨日终止获利了结引发的连跌五日之势,受助于美联储会议记录显示支持明年采取更多购债措施.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3227/87,上日尾盘为6.3200.

北京时间12:29,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2150/90元,上一交易日尾盘报6.2120元.

人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值逾2.7%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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