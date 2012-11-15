〔中国汇市〕中间价回软令人民币早盘稍回落,但仍持续陷于波幅上限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 人民币稍走低,仍连续第13天触及波幅区间上限
* 中间价结束连七天上涨小幅回落,拉低涨停板价位
* 观察到有中资银行在涨停位6.2276元处购汇
* 交易员估计午盘时涨停板可打开
路透北京11月15日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘开盘后持续陷于波动区间上限,但价格受中间价回落影响而较上日小幅回软.
交易员称,中间价连涨之后存在回落的需求,同时也因隔夜美元指数.DXY稍微走强.估计午盘时涨停板可能会打开,因观察到有一家中资银行在涨停位处接盘.
"有人接盘,要么是自己有购汇需求,要么是上峰(监管层)旨意.这几天看下来基本每两天涨停板会打开一次,下午估计会打开一下吧."上海一股份制银行交易员表示.
北京时间12:29,人民币兑美元即期报6.2276元,上日收报6.2252元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2905元,上日中间价为6.2881元.
交易员认为,新一届中共中央领导人正式亮相虽不会对市场产生直接影响,但十八大结束以后,还是希望央行能出来救市,"不要一口气把银行都涨死,大家都受不了!"
中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相,习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席.中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.[ID:nSB2102241]
东京汇市欧元周四在两个月低点上方盘旋,昨日终止获利了结引发的连跌五日之势,受助于美联储会议记录显示支持明年采取更多购债措施.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3227/87,上日尾盘为6.3200.
北京时间12:29,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2150/90元,上一交易日尾盘报6.2120元.
人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值逾2.7%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。