《日本央行焦点》央行在明年年初前料将按兵不动,意在评估新政府政策

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 日本央行面临压力,下一任首相候选人呼吁祭出更大胆措施
* 希望等到到新政府任命悉数公布后再采取行动
* 日本央行下周或调降经济预估,政策暂时不变
* 美联储、短观调查结果可能会影响12月决定
路透东京11月15日电---消息人士表示,日本央行为评估新政府政策,下周料将按兵不动,令市场关于央行12月将有所行动的预期落空,也将推出更多货币刺激政策的可能时间推迟到明年年初.
这个假设建立在日本经济会出现轻微衰退的基础上.了解央行想法的人士透露,若经济突然急剧恶化,央行仍会准备好采取行动.
市场预期日本央行会面临更多采取行动的压力,因民调显示自民党领袖安倍晋三将在下个月大选中获胜,成为下一任首相.而安倍晋三希望日本央行提供无限量资金来刺激经济并实现3%的通胀目标.
央行委员感受到这种压力,因此一直在权衡当前购买资产计划之外的选项,包括将目标定为风险较高资产、更激进地买入债券或制定较高的通胀目标.
委员们倾向于尽可能地静观其变,直到得到更明确信号,来获知安倍晋三是否确实会登上首相一位,以及如果上位,他是否还会坚持要求采取类似无限量资金供应这种极端的措施.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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