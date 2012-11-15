《日本央行焦点》央行在明年年初前料将按兵不动,意在评估新政府政策

* 日本央行面临压力,下一任首相候选人呼吁祭出更大胆措施

* 希望等到到新政府任命悉数公布后再采取行动

* 日本央行下周或调降经济预估,政策暂时不变

* 美联储、短观调查结果可能会影响12月决定

路透东京11月15日电---消息人士表示,日本央行为评估新政府政策,下周料将按兵不动,令市场关于央行12月将有所行动的预期落空,也将推出更多货币刺激政策的可能时间推迟到明年年初.

这个假设建立在日本经济会出现轻微衰退的基础上.了解央行想法的人士透露,若经济突然急剧恶化,央行仍会准备好采取行动.

市场预期日本央行会面临更多采取行动的压力,因民调显示自民党领袖安倍晋三将在下个月大选中获胜,成为下一任首相.而安倍晋三希望日本央行提供无限量资金来刺激经济并实现3%的通胀目标.

央行委员感受到这种压力,因此一直在权衡当前购买资产计划之外的选项,包括将目标定为风险较高资产、更激进地买入债券或制定较高的通胀目标.