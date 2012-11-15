〔日本经济〕自民党领袖安倍晋三称,希望央行考虑零或更低的利率水平

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京11月15日电---日本自民党领袖安倍晋三周四称,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.
安倍晋三正在施压央行采取大胆宽松举措.他告诉记者,希望与央行共同努力以扭转日圆升值态势,因为日圆走强损及小企业竞争力.
日本下月将举行大选,目前安倍晋三领导的自民党在民调中领先,这使他成为日本下届首相的热门人选.
消息人士说,日央行下周召开政策会议料维持利率不变,12月亦可能不会满足市场对央行采取行动的预期,进一步推迟任何货币激励措施直至明年初,以符合新一届政府的政策.目前央行计划将指标利率维持在0-0.1%的区间.(完)
--编译 隋芬;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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