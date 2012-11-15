〔日本经济〕自民党领袖安倍晋三称,希望央行考虑零或更低的利率水平

路透东京11月15日电---日本自民党领袖安倍晋三周四称,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.

安倍晋三正在施压央行采取大胆宽松举措.他告诉记者,希望与央行共同努力以扭转日圆升值态势,因为日圆走强损及小企业竞争力.

日本下月将举行大选,目前安倍晋三领导的自民党在民调中领先,这使他成为日本下届首相的热门人选.

消息人士说,日央行下周召开政策会议料维持利率不变,12月亦可能不会满足市场对央行采取行动的预期,进一步推迟任何货币激励措施直至明年初,以符合新一届政府的政策.目前央行计划将指标利率维持在0-0.1%的区间.(完)