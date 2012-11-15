〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元及欧元挽回此前跌幅,但仍承压

路透悉尼/惠灵顿11月15日电---澳元和新西兰元兑美元及欧元周四挽回此前跌幅,但仍承压,因投资者对逼近的美国财政悬崖引发的相关不确定性感到不安.

澳元兑美元AUD=D4盘中低见1.0347,为10日最低,从盘初的1.0372下滑.其最新报1.0379,有传言称一些主权基金成为买家.