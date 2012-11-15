《全球主要央行动态》--11月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月8日-11月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补扭转操作结束后留下的缺口.会议记录显示,官员们支持设置失业和通胀"阈值"的构想,以指引市场对联储最终何时加息的预期,但认为这需要进行更多工作.华尔街交易商预计美联储将在2013年替换扭转操作,分析师表示,10月会议记录为预期美联储下次在12月11-12日会议上决定采取这种行动提供了又一理由.[ID:nSB2101439]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,近期的数学金融研究显示,美国货币政策可能比想像的更宽松.布拉德援引的研究估算美国短期利率为负5%,而从名义角度来看,央行设定的短期利率接近零.此外,布拉德表示,总统奥巴马和美国国会应对财政悬崖问题防止拖累美国经济,这一点至关重;并称美联储料不会在年底扩大卖短买长操作,因资产负债表缺乏空间,而若美联储决定不扩大买债计划,可考虑购买其他资产.[ID:nSB2092929][ID:nSB2093239]

美联储副主席叶伦称,美国短期利率可能需要保持在零附近,直到2016年初,以大力提升就业.这比华尔街交易员预期的时间长半年.叶伦还表示,非常支持采用通胀和失业率门槛来引导政策的提议.不过叶伦称,最理想的政策是维持利率不变更久一些,为此可容忍通胀略高一点.[ID:nSB2100219]

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称,美联储或将继续购买抵押支持债券(MBS)和美国公债,直到2013年底,暗示在此之前国内劳动力市场不会明显改善.他重申认为至少到2014年年末失业率都将保持在7%以上,通胀率未来几年都将低于美联储2%的目标.[ID:nSB2101901]

**欧洲**

欧洲央行11月8日宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,以观察通货膨胀和欧元区经济是否进一步放缓,再决定是否降息.欧洲央行也在评估其新买债计画对欧元区债务危机带来的效应.欧洲央行将债务危机视为是成长和通胀前景的风险因素.央行亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.[ID:nST0572473]

欧洲央行总裁德拉吉表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.但继周四维持利率水平不变之后,德拉吉表示,欧洲央行在解决希腊债务负担方面无法提供更多帮助;也没有按照西班牙的意愿,向其承诺欧洲央行购买公债将降低该国的借款成本.[ID:nSB2092527]

欧洲央行管委会成员马库赫表示,欧元区经济正在放缓.他并称欧洲央行已准备好在必要时下调或上调利率.[ID:nSB2093695]

**英国**

英国央行11月8日宣布维持利率在0.5%不变,并将量化宽松资产购买总规模维持在3,750亿英镑不变.央行选择暂不对经济挹入更多资金,因决策官员寄望央行的新放款方案,且一些官员担心通货膨胀.英国央行仍有可能扩大量化宽松,分析师指出明年第一季可能扩大500亿英镑,以支撑经济.[ID:nST0572461]

英国央行总裁金恩警告,英国面临复苏疲软及高通货膨胀的不利组合,他并称,英国央行仍有可能重启买债计划,以刺激经济.针对外界批评央行买债计划的利息收益交还给政府,金恩亦予以驳斥.这项决定已引发对英国央行独立性的质疑.但在央行公布的最新通胀及成长预估报告中,经济问题才是金恩强调的重点.

央行通胀报告显示,未来18个月英国通货膨胀率可能明显高于8月时的预估,这将为进一步推出刺激政策构成阻碍.金恩指出,通胀前景是决策官员11月决定暂停购买公债的主要原因.[ID:nST0575083]

**中港台**

中国央行行长周小川表示,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性.他并指出,三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象;外部经济则需要强调不确定性,其并提及美国财政悬崖是当前很大的不确定性.他还表示,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处在竞争性评估阶段,很快会有结果.[ID:nSB2091975]

在金管局三年来重启注资后,香港金融管理局总裁陈德霖表示,此波流入港元的资金并非全数为热钱,且预计规模料不至于如同2008-2009年时庞大.当时金管局总注资了逾6,000亿港元,以缓和港元强势.陈德霖同时再次重申,联系汇率制度较浮动汇率制度更符合香港长远利益,香港毋须亦不会改变联汇制度.[ID:nSH0119549]

台湾央行祭出铁腕管制汇市,罕见地严格执行要求银行为客户进行外汇交易时需事先通报.分析师认为,台湾经济基本面陷入僵滞,在兼顾出口竞争力及阻却QE3热钱强渡关山的考量下,央行事先防范的意味浓厚,希望外资能知难而退.[ID:nST0574013]

**日本与韩国**

日本央行总裁白川方明表示,央行将继续推行强力宽松货币政策,将日圆升值会冲击日本经济的风险纳入考量.不过其强调,仅靠向市场注入大量资金,在类似日本这样利率接近零水准的国家,不会推升物价,再次呼吁政府采取诸如放宽监管和进行结构性改革等措施来提高经济成长潜力.此外,他对日本经济发表的评估悲观,称与中国关系的不断恶化冲击贸易和日本旅游业,暂时料将令经济陷入停滞.[ID:nSB2096229]

继上个月放宽政策后,韩国央行本月一如预期维持基准利率在2.75%不变.不过分析师预期,该央行将在明年初之前再度降息,以帮助经济在全球需求低迷的情况下依然保持在正常轨道.韩国央行在利率会议结束后公布声明称,经济放缓的趋势似正在缓解,通胀维持在低位,但粮食价格不稳构成风险.[ID:nSB2093131][ID:nSB2093159]

韩国央行总裁金仲秀表示,韩国经济似已触底,反弹力度或超出央行预期.金仲秀称,韩国经济将不会进一步下滑,但也不会V型反弹.复苏是否是L型仍有待观察,但其预计复苏力度将更大.此外,金仲秀还称,央行当前密切关注韩元波动,而非兑美元的某个特定水准.[ID:nSB2099577]

**澳洲**

澳洲央行调降明年经济成长预估,警告称采矿业热潮将会提前触项,且高峰水准会低于先前预期,因商品价格下滑压抑投资计画.澳洲央行目前预期2013年经济成长率将略低于2.75%,先前预估为3%.2014年成长幅度料接近3%,与8月的前次预估相比几无变化.该行仍预期通胀前景温和,但警告称需要让薪资成长有所放缓才能维持通胀于当前水准附近.目前该行预期未来两年基础通涨将维持在其2-3%的目标区间之内.[ID:nSB2092865]

**其它**

加拿大央行总裁卡尼在一份专访中指出,升息的急迫性已较央行先前的预想要来得低,不过利率仍有可能走高.但卡尼同时表明将有一段时间不会"降息",尽管国内借款利率偏高,且他认为借款利率偏高对于仍属脆弱的经济而言是一重大风险.[ID:nST0573279]

瑞士央行理事Fritz Zurbruegg表示,如果经济进一步放缓,该央行准备好在必要时采取进一步措施保护经济.不过Zurbruegg并未详细说明央行可能采取何种 举措.瑞士央行在9月调降2012年增长率预估至1%.当被问及超低利率是否会令退休基金难以取得投资收益,并可能导致楼市过热时,Zurbruegg表示,瑞士央行除此之外并未他法.Zurbruegg还称,瑞郎/欧元在1.20水准仍被高估,瑞士央行将继续以