〔澳洲股市〕下跌0.9%收在两个月低位,矿业和银行类股受挫

路透墨尔本11月15日电---澳洲股市周四下跌0.9%,收在两个月以来的最低位,因外界担忧旷日持久的美国预算磋商及中东暴力冲突,拖累大型矿业股和银行股挫跌. 投资者担心美国国会若未能达成预算协议化解财政悬崖,该国经济可能陷入衰退. 大型矿商必和必拓(BHP.AX)和对手力拓(RIO.AX)均下滑1.8%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低39.2点,报4,349.2点,创下9月13日以来的最低收盘价.(完) --编译 王翔琼;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]