〔国际油市〕布兰特原油期货稳定在109美元上方,中东紧张局势升温

路透新加坡11月15日电---布兰特原油期货周四稳定在每桶109美元上方,因以色列对加沙地带发动袭击,再度点燃市场对供应中断的忧虑.不过全球经济前景疲弱令涨幅受限.

油价上涨,走势不同于其他多数风险资产,因为以色列向加沙的巴勒斯坦武装发动大规模袭击,并宣称将采取进一步行动.但美国和欧洲疲于应对各自的财政问题,推低亚洲股市和基本金属价格,令油市涨势受限.

"整体经济表现低迷,但油价仍倾向于上涨,因为地缘政治风险升温."三菱商事风险经理Tony Nunan表示,"这将是年内剩余时间的交易主调,即经济前景低迷、但供应疑虑推高价格."