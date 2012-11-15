〔国际油市〕布兰特原油期货稳定在109美元上方,中东紧张局势升温

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月15日电---布兰特原油期货周四稳定在每桶109美元上方,因以色列对加沙地带发动袭击,再度点燃市场对供应中断的忧虑.不过全球经济前景疲弱令涨幅受限.
油价上涨,走势不同于其他多数风险资产,因为以色列向加沙的巴勒斯坦武装发动大规模袭击,并宣称将采取进一步行动.但美国和欧洲疲于应对各自的财政问题,推低亚洲股市和基本金属价格,令油市涨势受限.
"整体经济表现低迷,但油价仍倾向于上涨,因为地缘政治风险升温."三菱商事风险经理Tony Nunan表示,"这将是年内剩余时间的交易主调,即经济前景低迷、但供应疑虑推高价格."
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。