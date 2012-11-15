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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 14:19 BJT

〔韩国股市〕收跌1.2%至逾三个月最低,美国财政及中东问题打击人气

路透首尔11月15日电---韩国股市周四收跌至8月3日以来最低收位,因对美国财政的担忧已经挫伤了市场人气,中东暴力事件更使其雪上加霜.

韩国综合股价指数.KS11收低1.2%至1,870.72点.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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